РИАМО - 22 июл. Компанию ООО «Прогресс» в Рузском городском округе оштрафовали на 10 тысяч рублей после проверки, которая выявила неубранные биоотходы и мусор рядом с производством, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Компания содержит и разводит крупный рогатый скот (КРС) в Рузском районе Московской области. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям обнаружило, что в своей работе компания пренебрегает техрегламентами Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». Ведомство выявило ряд нарушений.

«Прилегающая территория не освобождена от биологических отходов, захламлена бытовым мусором, договор на вывоз ТБО отсутствует; отсутствует специально оборудованное навозохранилище, навоз вывозится на поля, обеззараживание не производится; не представлены результаты исследования воды; дезинсекция проводится недолжным образом, без учета сезонности», — говорится в сообщении.

Также инспекторы обнаружили грязных животных с недостатком массы на МТФ «Таблово», МТФ «Ивойлово». Для телят не выделили поилки с водой. Само их жилье находится в индивидуальных домиках, которые стоят на улице при высокой температуре. Животные ослаблены, их дыхание тяжелое. На территории МТФ «Ивойлово» не было ограждений, которые бы исключали проникновение на территорию посторонних животных.

Также на въезде/выезде на территорию МТФ «Ивойлово» не было дезинфекционного барьера, а рацион, которым кормят животных, не пригоден для их физических потребностей. На территории производства нашли лежащую корову, которая была истощена и не реагировала на внешние звуки и движения. В ходе проверки животное направили на мясокомбинат.

В июле 2019 года за выявленные нарушения управление привлекло компанию к административному штрафу в размере 10 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.