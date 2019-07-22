РИАМО - 22 июл. Жители городского округа Клин в июле и августе могут пройти первый этап диспансеризации непосредственно в своем населенном пункте, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Клинская городская больница в июле и августе будет проводить выездные профосмотры непосредственно в населенных пунктах Клинского городского округа. Для прохождения диспансеризации приглашаются граждане с 18 лет», – говорится в сообщении.

Специалисты будут вести прием с 9:00 до 13:00. Для приема у специалистов необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Осмотры будут проводить врач-терапевт и врач-гинеколог. Обследования, проводимые при выездной работе: клинический анализ крови (все возрастные группы), биохимический анализ крови на определение показателя холестерина и глюкозы для раннего выявления заболевания сахарным диабетом (все возрастные группы), электрокардиография (ЭКГ) с 35 лет, гинекологическое обследование у женщин (все возрастные группы), определение глазного давления (от 40 лет).

Флюорографию и маммографию можно будет пройти на базе ГАУЗ МО «Клинская городская больница».

23 июля жители поселка Чайковский приглашаются на диспансеризацию на базе ФАПа поселка и передвижной поликлиники. 26 июля специалисты будут принимать жителей поселка Решоткино и близлежащих населенных пунктов на базе фельдшерско-акушерского пункта поселка Решоткино и передвижной поликлиники.

30 июля будет организован прием для жителей Клин-5 на базе кабинета врачебного приема детской поликлиники (Клин-5, улица Инженерная, 1) и передвижной поликлиники. 6 августа диспансеризацию могут пройти жители 10-го поселка на базе ГБУСО МО «Клинский комплексный центр социального обслуживания населения» (улица Дурыманова, 2А) и передвижной поликлиники.

8 августа специалисты Клинской городской больницы будут вести прием для жителей поселка 31 октября на базе кабинета врачебного приема детской поликлиники (Клин, поселок 31 октября, улица Ломоносова, дом 10/8) и передвижной поликлиники.