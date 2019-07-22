РИАМО - 22 июл. В «Сколкове» презентовали проект научно-образовательного центра мирового уровня «Искусственный интеллект», который в будущем обеспечит необходимое образование и социальные условия для специалистов мирового уровня по направлению ИИ, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Проект продемонстрировала команда представителей научных организаций из Долгопрудного, Дубны и Мининвеста Московской области на треке «Проектирование НОЦ». Его участниками стали министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, первый замминистра науки и высшего образования Григорий Трубников, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, представители МФТИ и Мининвеста Подмосковья.

«В рамках национального проекта «Наука» предполагается создание в России не менее 15 НОЦов мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с компаниями, действующими в реальном секторе экономики», — говорится в сообщении.

Как рассказал Хромов, ключевыми участниками НОЦа «Искусственный интеллект» станут Московский физико-технический институт, расположенный в Долгопрудном, Объединенный институт ядерных исследований из Дубны и Клинический институт имени Михаила Владимирского (МОНИКИ).

«Также в числе участников НОЦа будут университет «Дубна», Технологический университет, Московский государственный областной университет, среди бизнес-партнеров: «Яндекс», РЖД, Росатом, «Биокад», «Вертолеты России» и другие компании. Создаваемый НОЦ будет активно развивать не только экспериментально-научную базу, но заниматься разработкой и выпуском экспортно-ориентированной продукции», — отметил Хромов.

Он уточнил, что НОЦ будет содействовать дальнейшему развитию Московской области как центра по разработке и выпуску инновационной продукции. По его словам, уже сегодня Подмосковье занимает одно из лидирующих мест по объему разработок и производимой инновационной продукции. Только в прошлом году такой продукции произвели на сумму более 384 миллиардов рублей.

«НОЦ «Искусственный интеллект» повлияет на увеличение связности инфраструктуры для инновационной деятельности, создаст условия для эффективной подготовки кадров мирового уровня по направлению «Искусственный интеллект» в режиме непрерывного образования и сформирует необходимую социальную среду», — подчеркнул Хромов.

Котюков дал несколько рекомендаций по доработке проекта и обратил внимание на необходимость сделать акцент на межрегиональном и международном сотрудничестве в рамках НОЦа.

По словам Хромова, заявка на создание НОЦ «Искусственный интеллект» будет участвовать в конкурсном отборе в 2020 году. Он уточнил, что сегодня в Московской области ведется работа по подготовке заявок на создание еще одного НОЦ и двух НМЦУ.