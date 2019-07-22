РИАМО - 22 июл. В Подмосковье пресекли ввоз партии гвоздики из Голландии, на срезах которой нашли опасного вредителя — западный цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Партия прибыла на фитосанитарный контрольный пост, расположенный на складе временного хранения ЗАО «ОСТ-Терминал».

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР)», — говорится в сообщении.

Растения уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

Западный цветочный трипс — опасный вредитель, который селится более чем на 250 видах растений. Из-за его воздействия зараженные растения замедляются в росте, теряют листья и цветы, плоды деформируются. Снижается урожайность культур.