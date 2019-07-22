РИАМО - 22 июл. Врачи Дедовской городской больницы спасли 42-летнего пациента с аномалией грудной железы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Мужчина обратился в хирургическое отделение с жалобами на увеличение левой грудной железы, ощущение дискомфорта и периодические тянущие боли.

«В ходе обследования и результатов биопсии у пациента была диагностирована гинекомастия – патология молочных желез с односторонним или двухсторонним увеличением размера, вызванная гипертрофией железистых или жировых тканей. Медиками было принято решение провести оперативное вмешательство», – сказал заведующий хирургическим отделением Григорий Аношкин.

Специалисты выполнили радикальную хирургическую операцию – иссекли левую грудную железу в пределах здоровых тканей. Таким образом пациент был не только избавлен от дискомфорта и болей, но и от риска, что доброкачественное образование станет злокачественным.

По словам заведующего, операции такого типа обеспечивают высокую эффективность и стабильные онкологические результаты. Сейчас пациент находится под наблюдением специалистов.