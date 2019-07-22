РИАМО - 22 июл. На 83-м году жизни скончался почетный гражданин подмосковного Чехова и заслуженный работник лесной промышленности России Геннадий Черемухин, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Геннадий Кириллович родился на уральских предгорьях в селе Потапово. Закончил Сибирский лесотехнический институт, получив профессию инженера-деревообработчика. Прошел путь от технолога до директора мебельных фабрик в Омске и Молдавии. В 1978 году по приглашению министерства лесной промышленности СССР переехал в город Чехов», — говорится в сообщении.

Черемухин 19 лет руководил Чеховским мебельным комбинатом. Всю жизнь занимал активную жизненную позицию, был депутатом городского и областного Советов депутатов, делегатом последнего ХХVIII съезда КПСС.

В 1990 году он стал первым председателем Чеховского городского Совета народных депутатов.

«Геннадий Кириллович прожил яркую жизнь, его отличали высокий профессионализм, интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм. Многие его добрые дела на благо района до сих пор живут в памяти людей», — заключается в некрологе.