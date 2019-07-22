РИАМО – 22 июл. По итогам полугодия средняя стоимость «квадрата» в новостройках Троицкого и Новомосковского округов преодолела психологически важную отметку в 120 тысяч рублей, столь высокая цена на первичном рынке новой Москвы наблюдается впервые с момента присоединения территорий, говорится в сообщении пресс-службы компании «Метриум».

Средняя цена однокомнатной квартиры уже достигла 5,4 миллиона рублей.

«К концу I полугодия в новостройках новой Москвы средняя стоимость квадратного метра достигла 120 тысяч рублей – впервые в истории ТиНАО, которая началась семь лет назад. За первую половину года «квадрат» подорожал на 4%, а за прошедший год – на 12%. Во II квартале 2018 года <…> в среднем новомосковские новостройки продавались по 107 тысяч рублей за квадратный метр», – говорится в сообщении.

Причем в Новомосковском административном округе, где сосредоточено 92% всех продаваемых здесь квартир первичного рынка жилья, средняя стоимость квадратного метра составила 125 тысяч рублей. За квартал она увеличилась на 3%, за полугодие – на 6%, а за год – на 15%.

В Троицком административном округе, где новостроек совсем немного, за полугодие цена практически не изменилась, оставшись на уровне 69 тысяч рублей за квадратный метр. Однако и она в годовом выражении продемонстрировала прирост на 10%.

«Психологически важную отметку 120 тысяч рублей квадратный метр на первичном рынке новой Москвы преодолел впервые. До этого с 2015 по 2017 год стоимость варьировалась преимущественно в пределах 100-105 тысяч рублей за квадратный метр. Резкий рост <…> начался в 2018 году. За прошлый год «квадрат» подорожал на 16% – с 99 тысяч до 115 тысяч рублей. В первом полугодии 2019 года этот процесс продолжился», – добавляется в сообщении.

Студии в новой Москве в среднем сейчас обходятся в 3,9 миллиона рублей против 3,1 миллиона во II квартале 2018 года (25%). Однокомнатные квартиры подорожали с 4,5 миллиона до 5,4 миллиона рублей (21%). Двухкомнатные варианты жилья – с 6,2 миллиона до 7,1 миллиона рублей (15%). Трехкомнатные квартиры выросли в цене с 8,8 миллиона до 9,4 миллиона рублей (15%).

«Основная причина роста цен – это ажиотажный спрос на новостройки в новой Москве, «подогретый» сравнительно недорогой ипотекой, которую можно было занять в 2018 году», – отметила управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая.

Она добавила, что, помимо этого, в первом полугодии активность покупателей стимулировала реформа долевого строительства, которая, как ожидается, приведет к росту цен на строящееся жилье.