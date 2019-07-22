РИАМО - 22 июл. В Москве согласована проектная документация для строительства жилых домов в районе Кузьминки в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Жилые дома построят по адресу: Жигулевская улица, владение 3, район Кузьминки, Юго-Восточный административный округ.

«Программа реновации сегодня успешно обеспечивает переселение жильцов из ветхих домов в новое современное жилье с уже готовой качественной отделкой комфорт-класса. Жилые помещения будут полностью оснащаться всем необходимым для быстрого заезда жильцов. Дома в рамках программы строятся в кварталах с развитой инфраструктурой – магазинами, социальными и спортивными объектами», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В Кузьминках построят два 18-этажных жилых дома с подземным этажом и нежилыми помещениями общественного назначения на уровне первого этажа. В общей сумме в домах расположатся 289 квартир: 102 квартиры в первом и 187 во втором корпусе. Связь по этажам в обоих корпусах будет осуществляться с помощью двух лифтов грузоподъемностью 1,4 тысячи килограммов, а также лестничных клеток.

Наружные стены первого этажа, цоколя и зоны переходных балконов будут отделаны керамической плиткой, а со 2 по 18 этажи установят навесные трехслойные стеновые панели, облицованные пиленым фасадным кирпичом.

Во дворе появятся тротуары, парковки, спортивные и детские площадки, газоны, деревья и кустарники.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным почти два года назад. В нее включены более 5 тысяч жилых домов в 122 районах на территории 12 административных округов столицы. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень более чем из 300 стартовых площадок, и работа по подбору новых продолжается.