РИАМО – 22 июл. В 2019 году на деньги, полученные от платных парковок, в столичном районе Соколиная гора проведут благоустройство 10 дворов, работы запланированы на улицах Семеновский Вал, Буракова, Ибрагимова и по другим адресам района, сообщается на сайте московского паркинга.

«В рамках благоустройства будут организованы парковочные карманы, а также обустроены тротуары и пешеходные переходы», – говорится в сообщении.

Ежегодно все средства, полученные от платных парковок, направляются в бюджет города и тратятся на благоустройство придомовых территорий. Каждый житель может принять участие в благоустройстве своего двора – для этого нужно проголосовать за понравившийся проект на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам.