РИАМО - 22 июл. «Почта России» присоединилась к благотворительному марафону в Чехове, в рамках мероприятия, посвященного дню памяти писателя Антона Чехова, все желающие отправили более 100 открыток прямо из усадьбы великого русского писателя, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«В минувшие выходные в музее-заповеднике «Мелихово» прошел благотворительный марафон, целью которого стал сбор средств на реабилитацию ребенка с детским церебральным параличом», – говорится в сообщении.

Основной площадкой мероприятия стала сцена концертно-выставочного зала, где состоялось открытие марафона. С приветственными словами к гостям обратились заместитель главы городского округа Чехов Ольга Щукина, настоятель монастыря Вознесенская Давыдова пустынь игумен Сергий (Куксов) и председатель попечительского совета музея Михаил Кесельман.

В течение всего дня работала почта марафона. Все желающие отправляли открытки и письма с теплыми словами и пожеланиями своим друзьям и близким в разные уголки страны.