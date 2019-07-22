РИАМО - 22 июл. Инспекторы за неделю выявили на строящихся объектах Подмосковья 234 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства, застройщики оперативно устранили 181 ранее выявленное нарушение, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 114 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 22 строительных площадки, устранено 26 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 19 иных нарушений», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

За неделю инспекторским составом ведомства проведено 132 проверки строящихся объектов.