РИАМО - 22 июл. На пяти вокзалах столицы состоялось торжественное открытие фотовыставки «Вода России», в ходе которого наградили лучших авторов-участников одноименного Всероссийского конкурса, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной целевой программы «Вода России».

На мероприятиях, большинство которых прошло на Ленинградском вокзале, участвовали победители конкурса и представители Минприроды России. Работы финалистов соревнования можно будет увидеть до 5 августа на Ленинградском, Курском, Казанском, Павелецком и Ярославском вокзалах столицы, а также на территории Московского вокзала в Санкт-Петербурге.

«Уникальная возможность для профессионалов и любителей фотосъемки показать свои произведения широкой публике появилась по инициативе Минприроды в рамках ФЦП «Вода России». За период проведения конкурса, с мая по июль, со всех регионов России было подано 3,1 тысячи заявок», – говорится в сообщении.

В своих работах авторы запечатлели как малоизвестные водные объекты, так и широко узнаваемые символы России, в числе которых и 11 водных жемчужин, включенных в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», Национального проекта «Экология».

«Представленные на выставке работы очень точно отражают красоту водных объектов России и их необходимость в нашем внимании и бережном отношении. Это актуальная тема, которая требует от нас действий уже сейчас, чтобы грядущим поколениям достались чистые берега и водное богатство. Я искренне благодарен всем участникам конкурса фотографий за вклад в наше общее дело!» – отметил советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш.

В ходе торжественного открытия фотовыставки «Вода России» на Ленинградском вокзале прошла церемония награждения участников конкурса. Победители и лауреаты получили от Минприроды России памятные дипломы и ценные призы. Члены жюри высоко оценили потенциал участников конкурса и отметили рост как в целом числа поданных заявок, так и качества работ.

Воспитание бережного отношения к водному богатству России и популяризация идей экологической активности – важнейшие стратегические задачи Минприроды России, определенные в соответствии с майскими указами президента. Ежегодный фотоконкурс входит в комплекс просветительских проектов ФЦП «Вода России», призывных решать эти задачи.