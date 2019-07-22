РИАМО - 22 июл. В 2019 году Подмосковье одним из первых перешло на новый электронный формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов (МКД), система очень проста и удобна в использовании, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сперва данное преобразование стало доступно еще в начале этого года в пилотных муниципальных образованиях, таких как Балашиха, Реутов, Королев, Серпухов и Подольск. Теперь электронный формат проведения общих собраний собственников МКД стал доступным всем жителям Московской области благодаря внедрению портала ЕИАС ЖКХ Московской области (https://dom.mosreg.ru).

«Это единственный в Подмосковье портал, который предоставляет новейшие электронные сервисы в сфере ЖКХ, в том числе управление многоквартирными домами, проведение онлайн-голосований, организация общих собраний собственников помещений и опросов в электронном виде», – говорится в сообщении.

В 2019 году в Подмосковье стартовал новый совместный проект правительства Московской области и компании «Ростелеком» по переходу на новый формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов. По результатам реализации пилотного проекта до конца 2019 года запланировано организовать переход 1,4 тысячи МКД на голосование в электронном виде на портале ЕИАС ЖКХ на территории всего Подмосковья.

В текущем году проект распространится на все муниципальные образования Московской области, и каждый житель сможет воспользоваться новым сервисом. С помощью ЕИАС ЖКХ жители Московской области получают уведомления о проведении общего собрания собственников в личном кабинете ЕИАС ЖКХ Московской области, участвуют в голосовании и опросах в онлайн-режиме, а также узнают о результатах голосований в кратчайшие сроки, поскольку подсчет голосов осуществляется в автоматизированном режиме.

«Система очень проста и удобна в использовании, работает, что называется, в «три клика», затем по итогам голосования автоматически подсчитает голоса, а в случае проведения общего собрания собственников сформирует соответствующий протокол собрания», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

Защищенный канал полностью исключает возможность манипуляций, искажения и подтасовки результатов. Провести собрание можно будет в сжатые сроки и достаточно оперативно, для этого нужно иметь всего лишь выход в интернет. На указанный в личном кабинете e-mail будут приходить уведомления и дополнительное информирование о начале голосований.

Формирование протокола общего собрания происходит автоматически в течение часа после завершения голосования.

В Подмосковье один из самых больших жилых фондов в России, который включает более 56 тысяч многоквартирных домов, более 3,3 миллиона лицевых счетов, жилым фондом Подмосковья управляет более 750 управляющих организаций.