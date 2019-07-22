РИАМО - 22 июл. В селе Турово подмосковного Серпухова установили карантин по бешенству животных, министерству сельского хозяйства и продовольствия региона поручили разработать, утвердить и реализовать обязательный план по предотвращению распространения заболевания, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания настоящего постановления: ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: село Турово городского округа Серпухов Московской области», – говорится в документе.

Ограничительные мероприятия с запретом торговли домашними животными, отловом и вывозом диких животных за пределы угрожаемой зоны в границах территории Подмосковья установлены в городском округе, от северной границы деревни Свиненки до западной границы деревни Никифорово, далее до южной границы деревни Прилуки и далее до северной границы деревни Свиненки.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области поручили разработать, утвердить обязательный для исполнителей план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных и принять меры по его реализации.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.