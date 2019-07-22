РИАМО - 22 июл. В Солнечногорске увеличат количество точек приема батареек, люминесцентных ламп и градусников, захоронение которых запрещено на полигонах, пока в муниципалитете их два, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На дне разъяснений с жителями обсудили порядок формирования тарифов и льгот на вывоз ТКО и вторичную переработку, а также утилизацию мусора высокого класса опасности.

«В целом муниципалитет считается одним из лидеров по обеспечению населения контейнерами для раздельного сбора мусора. Порядка 95% контейнерных площадок привели в соответствие с подмосковным стандартом по количеству «синих» и «серых» баков», – говорится в сообщении.

Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Наталья Егорова отметила, что это один из самых высоких показателей в области.

Жителям напомнили, что в городском округе Солнечногорск региональным оператором по вывозу ТКО является ООО «Экопромсервис». Для расчета тарифа на вывоз мусора удобно воспользоваться калькулятором.

Если плата за обращение с ТКО начисляется неправильно, для перерасчета необходимо обратиться в офис регионального оператора (или в организацию, которая выставила счет на оплату: Мосэнергосбыт, МосОблЕИРЦ или управляющую организацию). При себе необходимо иметь свидетельство регистрации собственности, выписку из БТИ; свидетельство регистрации собственности на участок с выпиской из БТИ, подтверждающее отсутствие жилых строений; документы, подтверждающие право собственности на нежилое помещение.

При возникновении вопросов вывоза отходов можно обращаться на телефон горячей линии регионального оператора ООО «Экопромсервис»: 8(495)648-08-05.