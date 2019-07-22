РИАМО - 22 июл. С начала 2019 года работники «Мособлпожспаса» нашли 438 потерявшихся людей в лесах Московской области, в последние несколько недель в лес активно выходят грибники, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«С начала года осуществлялся поиск 495 человек, в том числе найдены живыми – 438 (из них 66 детей), вышли самостоятельно - 50 человек (из них двое детей). Найдены погибшими два человека», — сказал начальник «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов.

Он добавил, что в последние несколько недель в лес активно выходят грибники. Так, к примеру, в минувшие выходные спасатели Красногорского территориального управления учреждения вывели из леса двух заблудившихся грибников.

Двадцатого июля около 11 часов в поисково-спасательный отряд №3 поступила информация о потерявшемся в районе железнодорожной станции «Луговая» городского округа Лобня. 80-летний Владимир Панков пошел в лес за грибами, самостоятельно найти обратную дорогу не смог. По информации, поступившей исполняющему обязанности старшего смены Андрею Кириченко, последний раз грибник выходил на связь вечером 19 июля, после чего телефон у него разрядился.

«Поиски осложнялись тем, что заблудившийся слабо слышал, а также тем, что мы не знали, откуда точно и в каком направлении дедушка ушел в лес», - отметил Кириченко.

Спасательная операция длилась около пяти часов, были задействованы сотрудники местного отдела полиции и сотрудники 82-й пожарно-спасательной части ФГКУ «6 ОФПС ГУ МЧС России по Московской области». Почти два часа потребовалось спасателям, чтобы вывести потерявшегося к месту, куда могла подъехать аварийно-спасательная машина.

Около 22 часов 21 июля в 244-ю пожарно-спасательную часть Красногорского территориального управления поступила информация о потерявшейся женщине. Она заблудилась в районе деревни Сивково Одинцовского городского округа. Примерно через 3 часа ее удалось вывести из леса.

«Будьте внимательны и осторожны! Собираясь в лес, соблюдайте несложные правила личной безопасности в природной среде», — напоминают спасатели.