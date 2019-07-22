РИАМО – 22 июл. В подмосковном Ногинске началась подача чистой питьевой воды из присоединительного водовода к водозаборному узлу «Кутузово», строительство водовода начали в апреле 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В регионе уже несколько лет реализуется подпрограмма «Чистая вода» государственной программы Московской области «Развитие инженерной структуры и энергоэффективности».

«Подведомственная министерству ЖКХ Подмосковья организация ГУП «Коммунальные системы Московской области» завершила строительство водовода и начала подачу воды от Восточной системы водоснабжения (ВСВ) жителям одного из районов Ногинска. Это позволит значительно улучшить качество подаваемой воды потребителям и повысить уровень жизни населения», – говорится в сообщении.

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что необходимость строительства водовода была обусловлена неудовлетворительным качеством водоснабжения по результатам проведенной проверки воды и отбора проб в наиболее проблемных районах и социально значимых объектах города. С целью улучшения показателей системы водоснабжения, создания перспектив для развития города и дальнейшего подключения сети города к ВСВ было принято решение о строительстве этого водовода.

«Питьевая вода, забираемая из подземных водозаборных источников, расположенных на границах Московской и Владимирской областей, исключительно чистая и отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Финансирование строительства производилось за счет средств бюджета Московской области и федерального бюджета. Благодаря открытию водовода чистой водой в Ногинске будут обеспечены 11 тысяч человек», — добавил Хромушин.

Протяженность водовода по окончании строительства составила 1211 метров. Гарантированная подача воды в сутки достигает 7,2 тысячи кубометров.

В рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций реконструированы, модернизированы, построены ВЗУ: в 2015 году – 33 штуки; 2016 году – 41 штука, 2017 году – 88 штук, в 2018 году – 96 штук. В 2019-2021 годах запланированы 59 ВЗУ, из них 37 ВЗУ запланировано к вводу в эксплуатацию в 2019 году.

Региональное правительство активно развивает Восточную систему водоснабжения, она позволяет обеспечивать более 900 тысяч жителей восточного Подмосковья чистейшей артезианской водой из недр земли, расположенной на границе Московской и Владимирской областей.

За пять лет реализации программы «Чистая вода» более 1,5 миллиона человек получили чистую питьевую воду, показатель обеспеченности достиг плановых значений 94%.