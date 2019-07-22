РИАМО - 22 июл. В городах Подмосковья прошел третий по счету единый День разъяснений жителям порядка формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Мероприятие организовали по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, к которому обращались жители с просьбой детально разъяснить этот вопрос. Министерство ЖКХ совместно с муниципалитетами, во взаимодействии с региональными операторами и управдомами было организовано три Дня разъяснений, последний состоялся 20 июля, предыдущие два прошли в феврале и начале июля нынешнего года. В мероприятиях с начала года приняли участие более 36,5 тысяч человек.

«В течение субботы несколько десятков экспертов министерства ЖКХ ответили жителям Московской области на актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начисления в строке «обращение с ТКО», на многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО», – говорится в сообщении.

В мероприятии принимали участие специалисты из областного единого расчетного центра МосОблЕИРЦ, Мосэнергосбыта, представители региональных операторов и управдомов. Жители также могут оставить вопрос на сайте регионального министерства ЖКХ.

«Я считаю очень полезными такие разъяснительные мероприятия. И тот факт, что с каждым разом приходит все меньше людей, говорит о том, что собственники, в основном, уже поняли, что и как нужно делать с ТКО, каждый вопрос, с которым приходят люди, мы тщательно разбираем, начиная с общих, вводных вещей, в следующий раз мы проведем такое мероприятие через квартал», – сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

По его словам, День разъяснений прошел с успехом. В последний раз пришло 6,5 тысяч жителей.

С нового года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, в том числе на раздельный сбор ТКО. Правительством Московской области утверждены новые предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2019 года в единых платежных документах появилась отдельная коммунальная строка «обращение с ТКО».