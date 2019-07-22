РИАМО - 22 июл. За неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратились 1 495 человек, обращаемость остается на уровне среднемноголетних значений, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

В регионе регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом. Основные случаи присасывания клещей связаны с выездами жителей области за город на территории деревень и дачных участков, а также при посещении лесных массивов.

«С начала сезона 2019 года в Московской области обработано более 3,1 тысячи гектаров территорий, в том числе около 1,6 тысячи гектаров на территории ЛОУ. Акарицидные обработки проводятся в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных организациях и зонах отдыха», – говорится в сообщении.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, в государственных медицинских учреждениях области проводятся бесплатные профилактические прививки. Против клещевого энцефалита вакцинировано более 7 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч детей.

В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организацией лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе.

Самостоятельно снимать клеща следует только в том случае, если отсутствует возможность обратиться в медицинскую организацию. Снятого клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию.

«По данным лабораторных исследований клещей, исследованных в лабораториях Московской области, установлено отсутствие в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита, однако в 14,9% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3,12% – гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,36% –моноцитарного эрлихиоза человека», – добавляется в сообщении.

Клещевым вирусным энцефалитом можно заразиться не только при укусе клеща, но и при употреблении в пищу сырого козьего молока.