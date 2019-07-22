РИАМО - 22 июл. В районе Москворечье-Сабурово проходит согласованный митинг против строительства Юго-Восточной хорды, по оценке организаторов, на митинге присутствует порядка 400 человек, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

Ранее большой резонанс вызвало возможное прохождение трассы в районе Коломенского через участок, где в 50–60-е годы прошлого века складировались отходы урановых и ториевых руд. Местные жители опасались, что во время строительства радиоактивная пыль попадет в воздух и воду и будет распространяться по городу.

«Намерено 6 тысяч микрорентген. Ни один эксперт не подпишется под заключением, что в этом месте можно строить дорогу. 60 тысяч тонн радиоактивных отходов находится здесь, указано в официальном документе Роспотребнадзора за 2017 год. Мы опираемся только на официальные документы», - сказал депутат муниципального округа Лефортово Павел Тарасов.

По словам одной из митингующих, здесь выступают не только против строительства данной хорды, но и против строительства любых магистралей на территории Москвы, которые, по их мнению, нарушат экологию «зеленых» спальных районов.

«Мы взяли пробы и направили их на кафедру радиохимии МГУ. Результаты в несколько десятков раз превышают норму. Мы намерены добиваться перепроверки», - отметил представитель «Гринписа» Константин Фомин.

По словам организаторов мероприятия, акцию посетили около 400 человек.

Ранее топливная компания госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ, в которую входит Московский завод полиметаллов, сообщала, что уровень радиоактивного излучения рядом с предприятием, где планируется проложить хорду, соответствует нормативным показателям в столице.

Специалисты Москомархитектуры также заверили, что строительство данной хорды не затронет участок с радиоактивными отходами на территории Московского завода полимеров. Но часть завода попадает в границы проекта планировки территории, подготовленного для строительства хорды, и там имеются участки с особыми экологическими условиями.

Юго-Восточная хорда общей протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок шоссе Энтузиастов и улица Поляны. Юго-Восточную хорду свяжут с другими хордовыми трассами.