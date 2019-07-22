РИАМО - 22 июл. В районе Москворечье-Сабурово проходит согласованный митинг против строительства Юго-Восточной хорды, по оценке организаторов, на митинге присутствует порядка 400 человек, передает корреспондент РИАМО в понедельник.
Ранее большой резонанс вызвало возможное прохождение трассы в районе Коломенского через участок, где в 50–60-е годы прошлого века складировались отходы урановых и ториевых руд. Местные жители опасались, что во время строительства радиоактивная пыль попадет в воздух и воду и будет распространяться по городу.
«Намерено 6 тысяч микрорентген. Ни один эксперт не подпишется под заключением, что в этом месте можно строить дорогу. 60 тысяч тонн радиоактивных отходов находится здесь, указано в официальном документе Роспотребнадзора за 2017 год. Мы опираемся только на официальные документы», - сказал депутат муниципального округа Лефортово Павел Тарасов.
По словам одной из митингующих, здесь выступают не только против строительства данной хорды, но и против строительства любых магистралей на территории Москвы, которые, по их мнению, нарушат экологию «зеленых» спальных районов.
По словам организаторов мероприятия, акцию посетили около 400 человек.
Ранее топливная компания госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ, в которую входит Московский завод полиметаллов, сообщала, что уровень радиоактивного излучения рядом с предприятием, где планируется проложить хорду, соответствует нормативным показателям в столице.
Специалисты Москомархитектуры также заверили, что строительство данной хорды не затронет участок с радиоактивными отходами на территории Московского завода полимеров. Но часть завода попадает в границы проекта планировки территории, подготовленного для строительства хорды, и там имеются участки с особыми экологическими условиями.
Юго-Восточная хорда общей протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок шоссе Энтузиастов и улица Поляны. Юго-Восточную хорду свяжут с другими хордовыми трассами.
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