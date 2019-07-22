РИАМО – 22 июл. Пассажирский Boeing, летевший в Анталию и повернувший обратно в Москву из-за технических неполадок в двигателе, приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает РИА Новости.

«Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший в Анталью и возвращавшийся в столичный аэропорт «Внуково», приземлился в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что вылетевший в Анталью из Москвы Boeing-747 возвращается в аэропорт «Внуково» из-за срабатывания датчика попадания в двигатель постороннего предмета. Самолет совершил разворот над Черным морем, пролетев почти половину пути

Представитель авиакомпании говорил ранее, что пассажиры рейса будут отправлены резервным самолетом.