РИАМО - 22 июл. Стало известно, какие причины побудили двух злоумышленников избить мужчину на юго-западе Москвы и увезти его в багажнике Porsche Cayenne, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

21 июля в пять утра парни ехали на полной скорости по Литовскому бульвару в районе Ясенево. Вдруг они заметили, что незнакомец снимает их опасную езду снимает на смартфон.

«Они вышли из машины и потребовали удалить видео. Получив отказ, нанесли гражданину телесные повреждения и похитили его», — сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Юрий Титов.

Инцидент попал в поле зрения полицейских, который на тот момент патрулировали территорию, и они начали преследование. Спустя полчаса машину задержали возле дома №129А на улице Профсоюзная. Из багажника транспортного средства освободили 34-летнего жителя Москвы. Скорая помощь привезла потерпевшего в медицинское учреждение, а подозреваемых задержали.

После этого в отношении нарушителей следствие уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья».