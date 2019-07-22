РИАМО - 22 июл. Новая школа на 1,1 тысячи мест и детский сад на 380 мест будут построены и введены в эксплуатацию в ЖК «Лайково» в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В июле правительство Московской области и фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства подписали соглашение о реализации совместных мероприятий по завершению строительства объектов социальной инфраструктуры «Урбан Групп».

«Всего в рамках соглашения до 2022 года на территории Подмосковья должны быть введены в эксплуатацию 19 объектов социальной инфраструктуры, в том числе восемь школ общей мощностью почти 7 тысяч мест, 10 детских садов на 2 тысячи мест и одна поликлиника на 500 посещений в смену», — говорится в сообщении.

Всего в ЖК «Лайково» построят 12 многоэтажек, в которых смогут поселиться 2 тысячи дольщиков. Изначально застройщик ООО «Ивастрой» планировал реализовать на территории жилого квартала 58 многоквартирных домов и 111 таунхаусов.

«После банкротства застройщика специалисты министерства провели анализ, была выявлено, что средства дольщиков были привлечены для строительства 12 многоквартирных домов. Эти дома до конца 2020 года будут достроены и введены в эксплуатацию при участии фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. В текущем году были актуализированы расчеты», - рассказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Она добавила, что детский сад и школа будут построены и введены в эксплуатацию вслед за вводом в эксплуатацию жилых домов.