РИАМО - 22 июл. Сотрудники службы судебных приставов провели проверки в двух торговых и одном медицинском центре города Электросталь, в ходе которых выявили ряд нарушений норм пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП по Московской области.

В итоге, Электростальский городской суд назначил трем организациям наказание в виде запрета деятельности. Работа центров была остановлена.

«Судебными приставами в день поступления исполнительных документов опечатаны входы в здания, а также приостановлена деятельность арендаторов торговых площадей, расположенных в торговых центрах», – говорится в сообщении.

Руководителей организаций судебные приставы предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решений суда.