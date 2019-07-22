РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. В жилом комплексе «Малина» в подмосковном Красногорске завершили строительство жилого дома на 25 квартир, сообщается на сайте Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано корпусу 6.4, который возведен на территории жилого комплекса «Малина» в поселке Нахабино городского округа Красногорск», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Общая площадь жилого дома составляет 1 664 квадратных метра. К заселению готово 25 квартир. На прилегающей территории обустроена детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

«Застройщиком является ООО «СЗ «Гранель Строй». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения», – заключается в сообщении.