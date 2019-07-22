РИАМО - 22 июл. Реставрацию фасадов старинной церкви Покрова начали на территории усадьбы князя Николая Щербатова, которая находится в районе Северное Тушино в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследия).

«Церковь Покрова – образец подмосковного сельского храма второй половины XVII века. История этого уникального храма неразрывно связана с историей усадьбы Братцево, где он и расположен. В настоящий момент реставраторы приступили к работам по фасадам церкви. Планируется, что они займут порядка трех месяцев», - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Данная церковь является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому к работам подойдут с особенной тщательностью. Специалистами предстоит отреставрировать кирпичную кладку фасадов и их декор, а также белокаменные поверхности цоколя и крыльца. Кроме того, в задачу реставраторов входят восстановление металлических решеток и козырьков, ремонт водосточных систем, а также воссоздание оконных и дверных заполнений.

Фасады церкви, построенной в XVII веке, являются одной из основных ее особенностей. Завершить работы по их реставрации планируется в октябре 2019 года.