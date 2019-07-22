РИАМО - 22 июл. В Детском Черкизовском парке в ходе благоустройства создали кластер экстремальных видов спорта со скейт-парком и памп-треком, работы по благоустройству выполнили на 95%, парк планируют открыть до конца месяца, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Благоустройство Детского Черкизовского парка и набережной Шитова является крупнейшим проектом благоустройства, который реализуем в районе Преображенское. В ходе этих работ на набережной Шитова будет создано качественное общественное пространство для отдыха, Черкизовский парк восстановлен во всей своей красоте. Кроме того, здесь будут созданы оптимальные условия для занятий молодежными видами спорта», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по благоустройству.

Работы по благоустройству парка начались в марте 2019 года. Проект предусматривает полную реконструкцию двух из трех детских площадок парка. Одна из них превратилась в тематическую площадку «Путешествия» с игровым комплексом в виде фрегата, поднимаясь на которую дети смогут представить себя в роли отважных покорителей морей. На третьей площадке заменили покрытие.

На территории парка создан кластер экстремальных видов спорта со скейт-парком и памп-треком. Рядом с ними обустроили зону отдыха для спортсменов, установили велопарковки, павильон проката и раздевалки. Реконструировали регбийное поле: отремонтировали основание, уложили новое покрытие из искусственной травы, заменили регбийные и футбольные ворота, обновили беговую дорожку. Впервые на поле появились трибуны для зрителей и судей. Кроме того, рядом с полем создана зона для игры в пинг-понг.

Появятся в парке и универсальная спортивная площадка для игры в волейбол, баскетбол, стритбол и мини-футбол, а также большая зона воркаут с отдельными тренажерами для детей.

«По желанию местных жителей велодорожку не стали прокладывать по всей территории парка. Она пройдет вдоль его восточных границ и будет закольцована в северной части. Протяженность веломаршрута составит около 1 километра. Помимо этого, оборудована площадка для выгула собак», — добавляется в сообщении.

Для комфорта и безопасности отдыхающих в парке установили почти 500 опор освещения и стойки с тревожными кнопками, сигнал с которых будет передаваться в диспетчерскую службу. Существующие на территории здания и сооружения привели в надлежащий вид, отремонтировали подпорные стенки и лестницы. В парке высадили 3 тысячи кустарников и более 200 деревьев, цветников, свежий газон.

Работы по благоустройству парка выполнены на 95%. Открыть парк для посетителей планируется уже в этом месяце.

Набережная Шитова расположена на западному берегу Черкизовского пруда. До начала работ территория вокруг пруда не имела единой концепции благоустройства.

Планируется отремонтировать детские и спортивные площадки, расширить спортивную зону, установить столы для игры в пинг-понг и дополнительные тренажеры. Будет реконструирована и существующая хоккейная коробка. На собачьей площадке заменят покрытие и установят новое оборудование для дрессировки животных.

Также предполагается провести реконструкцию существующего причала и террасы с организацией проката лодок. Для прогулок у кромки воды обустроят деревянные набережные на сваях длинной более 600 метров. Для любителей бега будет организована замкнутая беговая дорожка, которую планируется соединить с беговой дорожкой Детского Черкизовского парка.

Вокруг пруда высадят более 250 деревьев и порядка 400 кустарников, а также обустроят газоны и цветники. Помимо этого, запланированы ремонт существующих и установка новых лестниц, скамеек и урн. Для улучшения освещения будет установлено 340 новых уличных фонарей, выполненных в историческом стиле.

Проводятся большие работы и по экологической реабилитации самого водоема, включая вывоз накопившегося на его дне мусора и ила. В северной части пруда проведут реконструкцию гидробиоплато: мелководный участок дна отгородят и засадят специальными водными растениями.