РИАМО - 22 июл. Следствие предъявило обвинение мужчинам, которые на юго-западе Москвы избили и увезли мужчину в багажнике Porsche Cayenne, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по столице.

«В настоящее время следствием двум мужчинам предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве, 21 июля в 5 утра между двумя парнями 22 и 23 лет и мужчиной произошла перепалка в районе Ясенево. Они избили своего оппонента руками и ногами, после чего насильно затолкали в багажник автомобиля и уехали. Спустя полчаса машину задержали сотрудники полиции возле дома №129А на улице Профсоюзная.

При обнаружении у пострадавшего диагностировали ушибы лица, головы и правого локтевого сустава. Его отправили в медицинское учреждение, а злоумышленников задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья».