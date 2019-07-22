РИАМО - 22 июл. С начала 2019 года в Подмосковье 1,7 тысячи многодетных семей получили земельные участки, что в два раза больше, чем за такой же период в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«С начала 2019 года свыше 1,7 тысячи многодетных семей получили положенные по закону земельные участки. <…> Всего с момента вступления в действие закона Московской области об обеспечении многодетных семей участками землю получили 25367 семей», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Активнее всего многодетные семьи землей обеспечивали в городских округах Балашиха, Дубна, Химки, Серпухов и Павловский Посад. В Балашихе участки выделили 267 многодетным семьям, в Дубне землю получили 262 семьи, в Химках – 120 семей, в Серпухове – 116 семьей, а в Павловском Посаде – 84 семьи.

С момента вступления в силу закона об обеспечении многодетных семей участкам в Подмосковье лидерство по выдаче земель закрепилось за городскими округами Ступино, Серебряные Пруды, Луховицы, Шаховская и Щелково. Здесь процент обеспечения многодетных семей землей достигает 95-98%.