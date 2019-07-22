РИАМО - 22 июл. Офтальмологи в Сергиево-Посадской районной больнице благополучно применяют в своей практике инновационный метод лазерного прижигания сетчатки, который полностью предотвращает опасность заражения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

Сетчатка – самое хрупкая составляющая зрительной системы, на которую каждодневно воздействует множество внешних и внутренних факторов. При заболеваниях, связанных с сетчаткой, человеку может угрожать слепота.

«Хирургия глаза позволяет не просто замедлить прогрессирование опасной патологии, но и полностью восстановить зрительную функцию. Среди методов хирургического вмешательства выделяют лазерную коагуляцию сетчатки глаза - лазерное прижигание, которая имеет ряд безоговорочных преимуществ перед другими способами», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением, врач-офтальмолог Роман Дороничев.

В основе метода лежит резкое повышении температуры, благодаря которому свертывается ткань. По этой причине манипуляция проводится бескровно и позволяет добиться положительного эффекта при центральном и периферическом истончении сетчатки, поражении сосудистой системы и даже опухолевых процессах.

Лазеротерапию могут назначать при близорукости, тромбозе, возрастной дистрофии сетчатки и других изменениях в зрительном аппарате. Она отличается простотой в проведении, безболезненностью и высокой эффективностью. Процедура абсолютно бесконтактная, что исключает риски возможного заражения.