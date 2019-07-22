РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июл. Судебные приставы в Красногорске провели рейд по квартирам 12 должников за жилищно-коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

В понедельник работники Красногорского районного отдела судебных приставов управления ФССП провели рейд по квартирам, владельцы которых задолжали за коммунальные услуги.

«Судебные приставы вручили должникам постановления о возбуждении исполнительных производств, извещения о вызове на прием к судебному приставу – исполнителю, а также предупредили о последствиях, которые ожидают неплательщиков в случае непогашения долга. В ходе рейда проверено 12 адресов должников», – говорится в сообщении.

Собственникам, которых не оказалось дома, участники рейда оставили извещения о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю. В случае дальнейшего уклонения в отношении них будут вынесены постановления о принудительном приводе.

«Судебными приставами составлен акт описи (ареста) имущества одного из злостных неплательщиков за услуги ЖКХ. Если в ближайшее время должник не предпримет меры для погашения имеющихся долгов, арестованное имущество будет принудительно реализовано, а вырученные от продажи денежные средства частично или полностью погасят его долги», – добавляется в сообщении.

Подобные рейды направлены на повышение эффективности взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги.