РИАМО - 22 июл. Временные изменения в графике движения поездов «Аэроэкспресс» на Домодедовском направлении в ночь с 26 на 27 июля и с 27 на 28 июля коснутся пяти поездов, следующих по маршруту от Павелецкого вокзала до аэропорта «Домодедово», а также двух поездов, следующих из воздушной гавани до Павелецкого вокзал, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

Кроме того, к станции «Верхние Котлы» аэроэкспрессы будут следовать по второму пути. Все эти изменения вводятся в связи с проведением плановых работ на железной дороге.

«Убедительно просим пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заблаговременно прибывать в терминалы «Аэроэкспресс»», - говорится в сообщении.

Более подробно узнать об изменениях в расписании поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание».

Кроме того, актуальную информацию можно получить у сотрудников компании в терминалах, а также по телефонам горячей линии: 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).