РИАМО - 22 июл. Экстренные службы разработали комплекс мер по предупреждению возможных угроз и рисков, а также пошаговый план действий при возникновении чрезвычайной ситуации на территории подмосковного Жуковского, где пройдет Международный авиационно-космический салон, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В понедельник состоялось заседание антитеррористической комиссии Жуковского в преддверии МАКС-2019. Главным вопросом на повестке было обеспечение безопасности посетителей авиасалона и жителей города.

«По результатам заседания на время проведения авиасалона в Жуковском решено ввести ограничения на перевозку взрывоопасных веществ, на продажу алкогольной продукции в местах массового скопления людей – в частности на пересадочных пунктах, а также ограничения на полеты радиоуправляемых моделей в зоне показательных выступлений МАКС», – говорится в сообщении.

В период проведения авиасалона с 27 августа по 1 сентября въезд в город будет ограничен. Въезд разрешат жителям Жуковского при предъявлении документа, подтверждающего местную регистрацию, служебному транспорту, а также общественному транспорту, осуществляющему перевозки пассажиров по регулярным маршрутам.

Автомобили такси смогут въехать при наличии разрешения министерства транспорта Московской области на перевозку пассажиров. Остальным автомобилям допускаются при предъявлении пропуска.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На мероприятии представят новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий.