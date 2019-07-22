РИАМО – 11 июл. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталию Солженицыну с 80-летним юбилеем, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как заметил президент, Солженицына вложила всю свою энергию и жизненную силу в совершенствование сферы благотворительности и просветительства. Без ее участия не обошлись многие известные гуманитарные отечественные проекты.

«Работы Александра Солженицына являются важной составляющей духовного наследия России. Именно вдова писателя остается самым близким его единомышленником и соратником, который делает многое для сохранения великих трудов, передачи памяти об этом человеке и его роли в утверждении принципов справедливости и демократии потомкам», — говорится в сообщении.

Среди проектов, к которым приложила свою руку Солженицына, был и музей русского зарубежья, экспозиция которого посвящена культурному и историческому наследию отечественных эмигрантов. На двух этажах здания дома русского зарубежья расположены два тематических направления музея: «В изгнании: первая волна русской эмиграции» и «В послании: русская эмиграция – миру».

Путин уже вручал Солженицыной орден Святой великомученицы Екатерины «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность». Солженицына заработала известность не только в амплуа жены известного литератора, но и в качестве помощницы и редактора его работ. Они прожили в браке 35 лет.