РИАМО – 22 июл. Около 500 туристов из России не могут вылететь в Москву из Анталии, так как за ними из-за технических проблем не смог прилететь самолет из «Шереметьева», сообщает РИА Новости.

«Российское генконсульство в Анталье сообщило о задержке рейса из этого турецкого города, пассажиры обеспечены питанием», — говорится в сообщении.

Самолет Boing-777 не смог вылететь из Москвы в Анталию ночью 22 июля. В итоге рейс перенесли на 11:40, была произведена посадка на борт, но в итоге пассажирам пришлось вернуться в аэропорт. Рейс отложили до 19:00. Туристы, которые остались в Анталии, должны были лететь в Москву на этом же самолете.

Представитель российской дипмиссии сообщил, что по информации, полученной от туристической компании «Анекс Тур», пассажиры обеспечены всем необходимым, в том числе питанием. Также присутствует переводчик.

«Мы ожидаем технического вопроса данной ситуации. На неисправном самолете желания лететь у пассажиров нет», – сказал он, добавив, что генконсульство держит ситуацию на контроле.