РИАМО - 22 июл. В лесах Московской области только за прошедшие выходные самостоятельно не нашли дорогу домой 183 человека, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

В региональную диспетчерскую службу комитета лесного хозяйства через систему «112» поступило 112 обращений от граждан с сообщением «Заблудился в лесу». 182 человека благополучно вывели из леса с помощью участковых лесничих, поисковых отрядов «Лиза Алерт» и МЧС.

«Заблудиться в лесу может любой. Когда это происходит, не имеют значения ни возраст, ни уровень физической подготовки», — предупредил председатель комитета лесного хозяйства Иван Советников.

Он добавил, что, если вы заблудились, нельзя поддаваться панике.

«Помогите спасателям найти вас быстрее. Постарайтесь объяснить, где находитесь. Назовите диспетчеру место, где вы зашли в лес, примерное направление движения и ориентиры, которые видите. Так, сориентировать спасателей, например, вам поможет квартальный столб – на нем есть специальные метки. Ожидая помощь, не передвигайтесь по лесу хаотично. Оставайтесь на месте. Не держите телефон подолгу включенным. Он может разрядиться прежде, чем придет помощь», — добавил Советников.