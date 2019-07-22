РИАМО - 22 июл. Жителям поселка Поварово городского округа Солнечногорск представили проект развития территории у храма Рождества Пресвятой Богородицы, где пройдут работы по благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

«Площадка возле храма – место притяжения для тысяч людей и нам важно, чтобы в обсуждении проекта принимали участие как можно больше жителей. Мы учтем все пожелания по благоустройству данной территории», - сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Слепцов встретился с жителями Поварова и выслушал пожелания по концепции проекта. Так, после реконструкции на территории у храма появится обновленная сеть дорожек, спортивная и детская площадки, а также зона «тихого отдыха» с лавочками и новым уличным освещением. Планируется оформление газонов, посадка деревьев и кустарников.

Кроме того, по итогам общественных обсуждений были определены еще две зоны для благоустройства — в первом микрорайоне и в Лесхозе. Здесь появятся площадки для детей и занятий спортом.