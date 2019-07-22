РИАМО - 22 июл. В Подмосковье с начала 2019 года выросло производство металлических изделий, компьютеров, автотранспортных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

Положительная динамика отмечается практически по всем видам деятельности. Так, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, выросло в 2,2 раза; компьютеров, электронных и оптических приборов – в 1,9 раза; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 1,6 раза.

«Промышленность – один из основных драйверов экономики Подмосковья. Меры поддержки в приоритетных направлениях способствуют развитию производства. В регионе создаются инвестиционные площадки, формируются долгосрочные привлекательные коммерческие и налоговые условия для компаний, базирующихся в регионе», — отметила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

Она добавила, что приход инвесторов, вложения бизнеса в итоге позволяют развивать экономику и повышать качество жизни в регионе через создание рабочих мест и рост заработной платы. Зарплата по итогам первых пяти месяцев 2019 года выросла в регионе на 7,5% до 53 336,7 рублей.

За первые шесть месяцев 2019 года оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 1,217 триллиона рублей, отмечается рост 104,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Прибыль организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе – мае выросла на 10,4% до 293,3 миллиарда рублей. Удельный вес прибыльных организаций за этот период – 74,6%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за первое полугодие рост промышленности в регионе составил 10,8%.