РИАМО - 22 июл. В Давыдовской районной больнице в Орехово-Зуевском городском округе продолжается модернизация — в июле исполнится год после ремонта гинекологического отделения, а прямо сейчас в порядок приводится терапевтический корпус, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Губернатор Московской области и министерство здравоохранения Подмосковья уделяют большое внимание модернизации системы здравоохранения. Это не только оснащение медицинских учреждений современной техникой и ремонт зданий, но системная работа, затрагивающая вопросы кадрового состава учреждений, маршрутизации пациентов, эффективного взаимодействия между различными подразделениями», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

В обновленном гинекологическом отделении Давыдовской больницы с начала года уже провели 100 малоинвазивных лапароскопических операций. Здесь созданы все условия для лечения и восстановления — установлено современное оборудование, обустроены палаты повышенной комфортности с персональными санитарными блоками, где ежедневно проходят лечение порядка 30 женщин.

На модернизации гинекологического отделения и ремонте терапевтического корпуса в Давыдовской больнице не остановятся — также планируется обновление хирургического корпуса, реанимационного и детского отделений.