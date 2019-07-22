РИАМО – 22 июл. В России планируют начать агитировать людей ставить датчики возгорания в жилых помещениях, предложение поступило в МЧС России от правительственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Правительственная комиссия предлагает МЧС направить материалы по борьбе с пожарами в регионы для «проведения массовой социальной рекламы среди граждан, направленной на агитацию по установке в жилых помещениях, местах обучения и пребывания несовершеннолетних граждан специальных систем извещения о возгораниях», — говорится в статье.

По мнению председателя московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, государство само должно заниматься установкой этих приборов в зданиях.

Эксперт в области систем безопасности Сергей Победоносцев отметил, что установка такого датчика в однокомнатную квартиру обойдется минимум в 3 тысячи рублей. Но они только включат сигнализацию. Необходимо использовать другие датчики, которые передают информацию о пожаре сразу в дежурную часть. Если их устанавливать во всем многоквартирном доме, то это обойдется примерно в 70 рублей с квартиры ежемесячно.