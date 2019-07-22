РИАМО - 22 июл. Определение кадастровой стоимости недвижимости в Подмосковье осуществляет ГБУ Московской области «Центр кадастровой оценки», говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Кадастровая стоимость – это стоимость объекта недвижимости, установленная в процессе государственной кадастровой оценки. Порядок проведения государственной кадастровой оценки установлен федеральным законом. Согласно нормам статей 7 и 16 закона №237-ФЗ полномочиями по определению кадастровой стоимости наделены бюджетные учреждения.

«Росреестр, его территориальные органы и подведомственные организации не наделены полномочиями по определению кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального строительства», – отмечается в материале.

На территории Московской области оценку объектов проводит ГБУ Московской области «Центр кадастровой оценки», которое несет ответственность за определение кадастровой стоимости в соответствии с законодательством РФ.

Росреестр в течение трех рабочих дней со дня постановки объекта на кадастровый учет либо внесения изменений в сведения ЕГРН о характеристиках объекта, влекущих за собой изменение его кадастровой стоимости, направляет в бюджетное учреждение соответствующую информацию.

Бюджетное учреждение в течение восьми рабочих дней с момента получения таких сведений обязано определить кадастровую стоимость и передать информацию в Росреестр. Далее орган регистрации прав в течение 20 рабочих дней со дня получения сведений о кадастровой стоимости осуществляет ее внесение в ЕГРН.