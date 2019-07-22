РИАМО - 22 июл. Местный житель Балашихи украл отечественную машину за 30 тысяч рублей у земляка, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

О пропаже пострадавший сообщил в отдел полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское». Автомобиль был припаркован на Заречной улице. Полицейские разыскали и задержали 27-летнего подозреваемого.

«В отношении подозреваемого отделом дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — говорится в сообщении.

Преступления, предусмотренные этой статьей, влекут за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. С задержанного взяли подписку о невыезде и дали предписания о надлежащем поведении.