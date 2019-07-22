РИАМО - 22 июл. Доктор искусствоведения, профессор ВГИКа и завкафедрой киноведения сценарно-киноведческого факультета Ирина Звегинцева скончалась на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Ирина Анатольевна была красивым, доброжелательным человеком, мудрым профессионалом, подлинным интеллигентом, умевшим разрешать сложные конфликты и недоразумения. <…> Благодаря исследованиям Ирины Звегинцевой мы смоги войти в мир индийского, австралийского, новозеландского кино с их особой культурой и системой ценностей», – говорится в сообщении.

Звегинцева являлась автором целого ряда книг и статей по истории мирового кино, опубликованных как в России, так и за рубежом, в том числе книги «Terra Inkognita», «Кино Австралии и Новой Зеландии».

Она была членом Союза кинематографистов РФ, членом Союза художников, академиком Международной академии телевидения и радио, академиком Нью-Йоркской академии наук и членом Ассоциации востоковедов.

Информация о времени и месте прощания будет сообщена позже.