РИАМО - 22 июл. В третьем квартале 2019 года запланирована рабочая поездка депутатов Мособлдумы в Крым с целью обменяться с коллегами опытом в законотворчестве в сферах культуры, туризма, предпринимательства, ЖКХ и энергетики, говорится в сообщении пресс-службы Московская областной думы.

Парламентарии посетят полуостров в рамках соглашения о сотрудничестве между Мособлдумой и аппаратом Госсовета республики Крым.

«Подмосковье, как один из наиболее передовых регионов России в части законотворчества, активно содействует совершенствованию законодательства республики Крым», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Два региона начали сотрудничать еще в 2014 году, но юридическую форму эти взаимоотношения обрели только в 2017 году, когда и было подписано соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие выгодно и для Московской области, и для Крыма.

«Подмосковье оказывало поддержку республике в самое сложное для нее время. И как отмечали сами представители Госсовета Крыма, Московская область имеет колоссальный и интересный для республики опыт, которым мы очень рады делиться», - заключил Брынцалов.