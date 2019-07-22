РИАМО - 22 июл. Количество людей, отравившихся едой под брендом Healthy food, увеличилось до 80 человек, некоторые не сразу решили обратиться в больницу, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Зарегистрировано 80 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, всего госпитализировано 37 человек. Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food», – говорится в сообщении.

С 16 июля цех по производству продукции был опечатан, продажа еды через вендинговые аппараты приостановлена. Новых случаев госпитализации за 20-22 июля среди заболевших не зарегистрировано. Из числа ранее госпитализированных 32 человека выписаны из стационаров с улучшением состояния, пять человек продолжают лечение.

Все заболевшие – взрослые, 61% пациентов поставили диагноз сальмонеллез, это один из видов кишечных инфекций, вызываемый бактериями сальмонеллами.

Мониторинг производства компании выявил, что в автоматы поставлялась продукция с истекшим сроком годности, на упаковках ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности. Сырье и еда хранились на производстве без маркировки. Некоторые холодильники были неисправны, температурный режим хранения продукции не соблюдался.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по городу Москве на данный момент держат ситуацию под своим контролем, проводя эпидемиологическое расследование и профилактические мероприятия в цехах производства и в местах, где продавалась продукция предприятия.