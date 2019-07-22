РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В микрорайоне Климовск Подольска у ДК «Машиностроитель» провели технический запуск нового фонтана и отрегулировали высоту струй воды, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 22 июля, специалисты МУП «Водоканал» в микрорайоне Климовск Подольска провели технический запуск нового фонтана в сквере за Домом культуры «Машиностроитель». В рамках техзапуска была отрегулирована высота струй и многое другое. В ближайшие дни будет «залито» программное обеспечение, которое позволит регулировать струи воды во время работы фонтана, также будет смонтирована подсветка каждой струи с водой», – говорится в сообщении.

Для обеспечения сохранности фонтана установили камеру видеонаблюдения. Официальный запуск фонтана будет проведен после завершения пуско-наладочных работ.