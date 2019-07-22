РИАМО - 22 июл. Редкий случай врожденной ортопедической патологии исправили врачи Наро-Фоминской районной больницы №1, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

На консультацию к врачу с жалобами на сильные боли у дочери обратились родители 12-летней девочки. После обследования у нее выявили варусную деформацию первого пальца правой стопы.

«Эта редкая патология, которая выявляется в первые годы жизни ребенка и приводит к болям при ходьбе и физической активности, кроме того, для детей с такой патологией ходьба в обычной обуви доставляет дискомфорт. Обычно варусная деформация стопы успешно корректируется в раннем возрасте. В данном случае родители девочки, узнав о диагнозе ребенка, решили не проводить оперативное вмешательство в раннем возрасте и решились прийти на консультацию к хирургу по достижению дочерью возраста пубертата», – отмечается в материале.

В ходе оперативного вмешательства была выполнена остеотомия основной фаланги первого пальца стопы. Фактически врачам удалось заново воссоздать деформированные кости.

Операция заняла около часа, еще пять дней девочка наблюдалась в стационаре. В реабилитационном периоде пациентка носила специальную обувь для разгрузки переднего отдела стопы в течение трех недель, и уже через месяц девочка смогла носить обычную обувь, избавившись от годами мучившего ее недуга.

«Крайне важно своевременно проходить не только профилактические осмотры с детьми, но также обращаться к узким специалистам при возникновении любого рода дискомфорта», – напомнила министр здравоохранения Татьяна Мухтасарова.

Раннее выявление заболеваний позволяет не только предотвратить развитие болезни, но и использовать менее инвазивные методы лечения, отметила она.

«С подобными заболеваниями мы рекомендуем прибегать в том числе к оперативному лечению как можно раньше – тогда ребенку не придется ограничивать себя в играх и физической активности. Диагностику и коррекцию подобных нарушений в Подмосковье выполняют давно и успешно», – добавил главврач Наро-Фоминской РБ №1 Евгений Федоткин.