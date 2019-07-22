РИАМО - 22 июл. Специалисты Ликинской городской больницы провели выездное скрининг-обследование в отделении дневного пребывания для пожилых людей в специализированом социально-реабилитационном центре, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Выезд был осуществлен в рамках недели профилактики заболеваний органов дыхания, который проходил в нашей больнице», - сказала врач-терапевт центра здоровья Надежда Авдеева.

Для всех желающих врачи провели спирометрию — обследовали функции внешнего дыхания, измерили его объемные и скоростные показатели.

Подобные выездные скрининг-обследования в учреждениях Орехово-Зуевского городского округа врачи Ликинской городской больницы проводят на регулярной основе.