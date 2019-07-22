РИАМО - 22 июл. В новой Москве на Киевском направлении Московской железной дороги в 2020 году откроют сразу две станции — «Крекшино» и «Санино», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Станция «Крешкино» в настоящий момент находится на реконструкции в рамках проекта ОАО «РЖД» по развитию Киевского направления. Здесь появятся новая платформа с навесом, а также подземный переход с эскалаторами и лифтом. «Санино» — это абсолютно новая станция, которая будет располагаться между остановочными пунктами «Крекшино» и «Кокошкино».

«Новые станции будут очень современными. С эскалаторами, лифтами для маломобильных граждан, безопасными переходами, удобными навесами», — сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Введение новых станций повысит транспортную доступность для жителей новой Москвы. Рядом с платформами организуют парковки для автомобилей, а также запустят к ним автобусы.