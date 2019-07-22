РИАМО - 22 июл. В Подмосковье начался творческий конкурс, в котором дети могут до 25 августа подать рисунки, плакаты и головоломки, посвященные деятельности службы спасения региона, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.
Соревнованию дали название «Служба спасения Московской области глазами детей». Его стали проводить для того, чтобы подрастающее поколение понимало, насколько важен труд работников системы-112. К участию пригласили учащихся образовательных учреждений, представителей детских и молодежных организаций и объединений Подмосковья. Всего соревнование проведут по четырем номинациям.
«Номинация №1. «Всегда рядом» (служба «112» твоими глазами). В этой номинации принимаются детские рисунки, выполненные в любой технике и изображающие фрагменты деятельности системы-112 Московской области и отдельных важнейших служб, входящих в эту систему, которые решают ряд сложнейших вопросов», — говорится в сообщении.
Эти службы включают в себя МЧС, МВД, службу медицинской скорой помощи, аварийную службу газа. Рисунок должен содержать логотип службы «112».
Во второй номинации под названием «112 историй» принимаются работы в формате плаката. Эта номинация призвана привлечь внимание к деятельности системы и разъяснению основных ее направлений. Эти плакаты поспособствуют поддержанию интереса детской аудитории и молодежи к отдельным службам, входящим в эту систему.
Плакат может быть выполнен в традиционной технике или в стилистике Digitalart (в цифровой форме с помощью информационных технологий и векторной графики с использованием компьютерных программ). Плакат должен содержать логотип службы «112».
В третьей номинации, «Безопасный мир», принимаются детские работы, выполненные в любой технике и изображающие рисованные игры-ходилки, лабиринты – «найди правильный путь», рисунки-головоломки, сборники-альбомы, нарисованных историй о службе «112». В этих работах нужно показать правильное поведение в опасных ситуациях, затруднительных жизненных ситуациях. Кроме того, можно отобразить последствия ложных вызовов, иллюстрирующих организацию работы экстренных оперативных служб по принципу «одного окна».
Лидеров выберут авторитетные представители жюри соревнования на основе бальной системы. В каждой номинации будет определен один победитель и два лауреата, которые получат дипломы и призы. Награждение победителей пройдет в середине сентября в доме правительства Московской области.
Конкурсные работы можно отправить в натуральной или электронной форме. Для почтовых отправлений действует адрес: 142115, Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей, 7А. Для отправлений в электронной форме: konkurs112@mail.ru. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.
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