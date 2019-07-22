РИАМО - 22 июл. В Подмосковье начался творческий конкурс, в котором дети могут до 25 августа подать рисунки, плакаты и головоломки, посвященные деятельности службы спасения региона, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Соревнованию дали название «Служба спасения Московской области глазами детей». Его стали проводить для того, чтобы подрастающее поколение понимало, насколько важен труд работников системы-112. К участию пригласили учащихся образовательных учреждений, представителей детских и молодежных организаций и объединений Подмосковья. Всего соревнование проведут по четырем номинациям.

«Номинация №1. «Всегда рядом» (служба «112» твоими глазами). В этой номинации принимаются детские рисунки, выполненные в любой технике и изображающие фрагменты деятельности системы-112 Московской области и отдельных важнейших служб, входящих в эту систему, которые решают ряд сложнейших вопросов», — говорится в сообщении.

Эти службы включают в себя МЧС, МВД, службу медицинской скорой помощи, аварийную службу газа. Рисунок должен содержать логотип службы «112».

Во второй номинации под названием «112 историй» принимаются работы в формате плаката. Эта номинация призвана привлечь внимание к деятельности системы и разъяснению основных ее направлений. Эти плакаты поспособствуют поддержанию интереса детской аудитории и молодежи к отдельным службам, входящим в эту систему.

Плакат может быть выполнен в традиционной технике или в стилистике Digitalart (в цифровой форме с помощью информационных технологий и векторной графики с использованием компьютерных программ). Плакат должен содержать логотип службы «112».

В третьей номинации, «Безопасный мир», принимаются детские работы, выполненные в любой технике и изображающие рисованные игры-ходилки, лабиринты – «найди правильный путь», рисунки-головоломки, сборники-альбомы, нарисованных историй о службе «112». В этих работах нужно показать правильное поведение в опасных ситуациях, затруднительных жизненных ситуациях. Кроме того, можно отобразить последствия ложных вызовов, иллюстрирующих организацию работы экстренных оперативных служб по принципу «одного окна».

«Номинация №4. «Семь Я». Принимается и оценивается командная работа (выполненная всей семьей) по любой из выбранной номинации», — добавляется в материале.

Лидеров выберут авторитетные представители жюри соревнования на основе бальной системы. В каждой номинации будет определен один победитель и два лауреата, которые получат дипломы и призы. Награждение победителей пройдет в середине сентября в доме правительства Московской области.

Конкурсные работы можно отправить в натуральной или электронной форме. Для почтовых отправлений действует адрес: 142115, Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей, 7А. Для отправлений в электронной форме: konkurs112@mail.ru. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.